У Лукашенко появилась большая проблема 9 11.01.2023, 9:03

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фото: getty images

ВСУ могут разгромить авиабазы в Беларуси, с которых наносятся удары по Украине.

В Беларусь продолжают прибывать российские военные и техника. Все говорит о том, что Россия не отказалась от планов повторного наступления на Киев.

Такое мнение «24 каналу» выразил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Также на территории Беларуси проведут летные учения вместе с российскими войсками с 16 января по 1 февраля.

Олевский считает, что угроза нового наступления из Беларуси действительно существует.

«Новое наступление не начинается только по одной причине. ВСУ четко дали понять Беларуси и России, что самолеты, взлетающие с аэродромов Беларуси, конечно, могут подниматься в воздух. Однако возможно, что им больше некуда будет приземляться», – отметил журналист.

По словам редактора The Insider, белорусский диктатор оказался в достаточно сложном положении.

«У Лукашенко есть одна проблема. В случае полномасштабных боевых действий на территории Беларуси может произойти так, что Россия его не сможет защитить», – сказал Олевский.

Он добавил, что в Беларуси есть большое количество людей, которые всего лишь 2 года назад хотели, чтобы Лукашенко не было на посту правителя.

Напомним, что экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил в интервью Charter97.org , что взрывы, подобные тем, что прогремели на российских авиабазах, могут произойти и в Беларуси.

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