Появилось новое видео из ПТУ Макеевки, где ликвидировали сотни российских «мобиков» 8 11.01.2023, 9:16

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Среди обломков здания разбросаны остатки оружия и личные вещи оккупантов.

На месте базы российских захватчиков в оккупированной Макеевке, по которой в новогоднюю ночь ударили Вооруженные силы Украины, остались одни развалины. Среди обломков здания, где были ликвидированы несколько сотен оккупантов, можно увидеть личные вещи «мобиков».

Там лежат их сухпайки, бронежилеты, каски, металлические кружки и содержимое аптечек. Соответствующие кадры, снятые с помощью дрона, публикуют украинские СМИ.

Также на месте ПТУ, в которое прилетели украинские ракеты, можно увидеть остатки оружия военных РФ, в частности, магазины от автоматов и патроны разных калибров.

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