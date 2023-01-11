Россия на пороге военного поражения: Гиркин ответил экс-идеологу «Единой России» Маркову 7 11.01.2023, 9:29

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Отвечать за провал будет непосредственно Путин.

Кремлевский политолог Сергей Марков, призвавший готовиться к поражению в войне и развалу РФ, предупредил Игоря Гиркина о последствиях критики Путина, однако тот в ответ заявил о военной катастрофе России.

В России «настоятельно» просят Игоря Стрелкова-Гиркина прекратить публичные нападки на главу Кремля Путина, заявляя о том, что бывший полевой командир «ДНР» перешел красные линии.

С предупреждением в адрес Гиркина в своем телеграм-канале выступил кремлевский политолог Сергей Марков, по словам которого, бывший офицер российских спецслужб в своей критике Путина «давно перешел границы допустимого».

Однако, отвечая на его заявление, Гиркин в своем телеграм-канале заявил, что будет продолжать критиковать Путина и сообщать о реальной ситуации для российской армии, которая в Украине находится на грани военного поражения. И отвечать за это должен непосредственно Путин.

«Россия на пороге военного поражения и никакое взятие мелких городов и поселков ситуации не меняет. И отвечать за это должны не только бездарные генералы и корыстные чиновники, но и тот главнокомандующий, который их назначил и упорно не желает их менять», - заявил он.

Гиркин пишет, что на протяжении 8 последних лет его предупреждения Путин и российские власти игнорировали, хотя он умолял Кремль прислушаться к нему. По его словам, даже если он прекратит критиковать Путина, военную катастрофу для РФ предотвратить и отсрочить уже невозможно.

Он также допускает, что публичная критика Путина может стать для него «самоубийственной», однако все последствия он принимает.

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