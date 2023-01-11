Российские таможенники не дали ввезти в Беларусь трехмесячного львенка 3 11.01.2023, 9:34

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Экзотического пассажира нашли среди вещей на задних сиденьях.

Российские таможенники обнаружили на контрольном пункте «Красный Камень» в Злынковском районе на Брянщине трехмесячного львенка, которого на микроавтобусе везли из России в Беларусь. Документов на животное у водителя не было, сообщается на сайте Центрального таможенного управления России.

Экзотического пассажира брянские таможенники нашли среди вещей на задних сиденьях.

После осмотра специалистами львенка передали в зоопарк Тульской области, где «есть необходимые условия для его комфортного пребывания».

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