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Российские таможенники не дали ввезти в Беларусь трехмесячного львенка

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  • 11.01.2023, 9:34
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Российские таможенники не дали ввезти в Беларусь трехмесячного львенка

Экзотического пассажира нашли среди вещей на задних сиденьях.

Российские таможенники обнаружили на контрольном пункте «Красный Камень» в Злынковском районе на Брянщине трехмесячного львенка, которого на микроавтобусе везли из России в Беларусь. Документов на животное у водителя не было, сообщается на сайте Центрального таможенного управления России.

Экзотического пассажира брянские таможенники нашли среди вещей на задних сиденьях.

После осмотра специалистами львенка передали в зоопарк Тульской области, где «есть необходимые условия для его комфортного пребывания».

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