Российские таможенники не дали ввезти в Беларусь трехмесячного львенка

Российские таможенники не дали ввезти в Беларусь трехмесячного львенка3
- 11.01.2023, 9:34
- 1,726
Экзотического пассажира нашли среди вещей на задних сиденьях.
Российские таможенники обнаружили на контрольном пункте «Красный Камень» в Злынковском районе на Брянщине трехмесячного львенка, которого на микроавтобусе везли из России в Беларусь. Документов на животное у водителя не было, сообщается на сайте Центрального таможенного управления России.
Экзотического пассажира брянские таможенники нашли среди вещей на задних сиденьях.
После осмотра специалистами львенка передали в зоопарк Тульской области, где «есть необходимые условия для его комфортного пребывания».