«Подступы к позициям ВСУ просто усеяны телами врагов»1
- 11.01.2023, 9:41
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Прямо сейчас идут ожесточенные бои за Соледар.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре.
В своем Telegram Анна Маляр отметила, что в рядах российских войск очень много потерь.
Также замминистра сообщает, россияне не учитывают больших потерь своего личного состава и не перестают проводить активные штурмы.
«Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация», - добавила Маляр.
Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать.
«Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация», — подчеркнула она.
Напомним, что в интервью Charter97.org украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что ЧВК «Вагнера» несет колоссальные потери в битве за Соледар.