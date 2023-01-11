Ученые рассказали, что будет, если каждый день съедать на завтрак два яйца 2 11.01.2023, 9:50

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Исследование провели в США.

Яйца — это легко усваиваемый продукт, поэтому его часто рекомендуют для диетического питания. Они действительно помогают сбросить лишний вес, наполняют нас энергией и обеспечивают организм ценными микроэлементами.

Исследователи решили выяснить, смогут ли люди с лишним весом похудеть в два раза быстрее, сочетая низкокалорийную диету с употреблением на завтрак куриных яиц.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в International Journal of Obesity.

В эксперименте приняли участие 152 добровольца: мужчины и женщины от 25 до 60 лет с небольшим лишним весом или ожирением.

Людей разделили на группы. Первую посадили на диету, в которой завтрак состоял лишь из двух яиц. Вторую же по утрам питалась пончиками, схожими по калорийности двум яйцам.

Эксперимент длился восемь недель, а его итоги наверняка порадовали любителей белкового завтрака. Первая группа, которая сидела на диете с яичной составляющей, сбросила на 65% веса больше, чем вторая. Таким образом, ученые доказали, что употребление этого продукта в утреннее время способствует снижению веса в комбинации с низкокалорийной диетой.

Также специалисты подчеркивают, что завтрак с яйцом вызывал большую сытость и значительно снизил желание перекусить между основными приёмами пищи.

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