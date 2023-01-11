Фотофакт: Дочь Шойгу развлекалась в Дубае, пока HIMARS громили российских «мобиков» в Макеевке 1 11.01.2023, 10:05

2,330

Правда вскрылась из-за неосторожной публикации российского депутата-«единоросса».

Несмотря на войну, высшее руководство РФ продолжает развлекаться и наслаждаться жизнью. Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения засветилась в Дубае в новогодние праздники. Об этом узнало российское оппозиционное издание SOTA.

О дочери Шойгу правда вскрылась из-за неосторожной публикации российского депутата-«единоросса» Дениса Долженко.

В начале января он опубликовал несколько фото с курорта, в которых похвастался, что «утеплился».

Благодаря геотегу удалось идентифицировать местоположение российского законодателя: это оказалась столица Арабских Эмиратов.

На фото рядом с Долженко обнаружилась и 31-летняя Ксения Шойгу, которая является не только дочерью министра обороны РФ, но и сама при должностях.

Она, в частности, является советником главы Торгово-промышленной палаты РФ и президентом Федерации триатлона России.

Депутат Долженко уверял, что сфотографировался с дочерью Шойгу в Вологде. Однако это оказалось ложью. Дело в том, что бутиков Louis féraud, на фоне которого была сделана фотография, в России не существует.

А вот в Дубае, где сейчас отдыхает российский законодатель, их немало. Судя по всему, дочь министра обороны РФ провела новогодние праздники в Арабских Эмиратах, наслаждаясь жизнью, в то время как тысячи мобилизованных умирают на фронтах Украины под огнем HIMARS и другого вооружения.

Примечательно, что в Дубай на эти новогодние праздники отправилась и супруга пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова Татьяна Навка с дочерьми. Она поделилась этими сведениями в соцсетях, за что подверглась резкой критике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».