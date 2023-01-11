Латвия расторгла договор с Беларусью о взаимных поездках 11.01.2023, 10:11

Какими будут последствия?

Правительство Латвии объявило о решении разорвать соглашение с Беларусью о взаимных поездках граждан, сообщает zerkalo.io.

Оно перестанет действовать с 21 сентября 2023 года.

«Обращаем внимание, что с указанной даты граждане Латвии, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Латвии, и лица, которые имеют статус негражданина Латвии, могут находиться в Беларуси без регистрации 10 суток», — говорится в сообщении МВД Беларуси. Ранее они могли находиться на территории Беларуси без регистрации 30 суток.

Соглашение между правительствами Латвии и Беларуси было заключено для облегчения поездок жителей обеих стран. Оно вступило в силу 1 августа 2008 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».