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Латвия расторгла договор с Беларусью о взаимных поездках

  • 11.01.2023, 10:11
Латвия расторгла договор с Беларусью о взаимных поездках

Какими будут последствия?

Правительство Латвии объявило о решении разорвать соглашение с Беларусью о взаимных поездках граждан, сообщает zerkalo.io.

Оно перестанет действовать с 21 сентября 2023 года.

«Обращаем внимание, что с указанной даты граждане Латвии, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Латвии, и лица, которые имеют статус негражданина Латвии, могут находиться в Беларуси без регистрации 10 суток», — говорится в сообщении МВД Беларуси. Ранее они могли находиться на территории Беларуси без регистрации 30 суток.

Соглашение между правительствами Латвии и Беларуси было заключено для облегчения поездок жителей обеих стран. Оно вступило в силу 1 августа 2008 года.

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