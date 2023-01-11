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Украинские десантники показали кадры ближнего боя с оккупантами в Соледаре

  • 11.01.2023, 10:17
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Украинские десантники показали кадры ближнего боя с оккупантами в Соледаре
Фото: СБУ

Видео ожесточенного сражения из окопов на передовой.

В сети опубликованы фрагменты боя десантников 46-й бригады с российскими оккупантами в Соледаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана одним из украинских бойцов. Дата съемки неизвестна.

Напомним, что в интервью Charter97.org украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что ЧВК «Вагнера» несет колоссальные потери в битве за Соледар.

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