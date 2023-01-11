После двух взрывов в Москве вспыхнул масштабный пожар 9 11.01.2023, 10:22

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В небо поднялся огромный столб черного дыма.

В среду, 11 января, в Москве занялся масштабный пожар.

По информации российских СМИ, пожар произошел на улице Бориса Пастернака в Москве. Местные жители говорят, что в небо поднялся огромный столб черного дыма.

Позже стало известно, что шесть автомобилей сгорели на улице Бориса Пастернака в микрорайоне «Переделкино Ближнее».

По данным телеграм-канала 112, сначала загорелась емкость с дизельным топливом, после огонь перекинулся на автомобили, которые стояли на парковке. Было слышно два громких взрыва. Разлив топлива произошел по канализации на площади 200 метров.

В МЧС сообщили, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало. Удалось ликвидировать открытое горение. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

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