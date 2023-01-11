Глава комитета по иностранным делам Сейма Литвы: Мы закроем последние клапаны режиму Лукашенко 4 11.01.2023, 10:27

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фото: delfi

Литва поддержит белорусский народ в победе над общим врагом.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис прокомментировал «Нашай Ніве», как может действовать Литва в отношении белорусов в случае, если Лукашенко отправит свои войска в Украину.

Павилионис уверен, что действия Лукашенко не изменят позицию Литвы в отношении белорусского народа.

«Мы всегда знали, что наш самый главный союзник в Беларуси — это белорусский народ. Я сам лично, будучи еще дипломатом, много работал по ситуации в Беларуси, всегда чувствовал, что белорусский народ для меня из всех соседей на Востоке самый близкий.

Многим белорусам сказал, что когда мы победим общего врага, с которым сейчас вместе работает Лукашенко, ваша интеграция в Европу, если вы этого захотите, будет происходить очень быстро. Вы никогда не были вне Европы. За последние сто лет Российская Империя вашу идентичность всеми средствами раздробляла. Если вы в ней [империи] останетесь, то вас просто не станет. Это была программа Лукашенко в самом начале, хотя он пытался играть роль суверена. Мы знали, что это ложь», — рассказал он.

Жигимантас Павилионис считает, что Лукашенко не отправит свою армию в Украину.

«Потому что этого не хочет не только народ, но и большинство белорусских военных, они не хотят умереть. Белорусская армия никогда не была сильной, Лукашенко всегда инвестировал в КГБ и во внутренние войска.

Если он рискнет это сделать, мы закроем самые последние клапаны режиму, но не народу. Если он вступит в войну — это будет последний вбитый гвоздь в его гроб. Мы, как и украинцы, ко всем сценариям готовимся. Видим движения Лукашенко и Путина, но понимаем, что белорусский народ против войны.

Этого преступления ни мы, ни Европа, ни весь цивилизованный мир не простит никогда. Все, кто в этом участвует, будут персонально наказаны. А те, кто борется против, завоюют свое место в Европе. Белорусы должны подняться и завоевать свое место в Европе борьбой против этого геноцидного режима», — подытоживает он.

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