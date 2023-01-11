Украинский боец развенчал фантазии пропагандистов о взятии «вагнеровцами» Соледара 2 11.01.2023, 10:50

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Ситуация в городе за последние шесть часов не изменилась.

Российские СМИ в очередной раз заявили о взятии Соледара и о том, что бои идут уже на западной части города.

Однако реальная картина выглядит совсем иначе, нежели ее показывают для Путина пропагандисты.

Сегодня, 11 января, командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным Мадяр на своей странице в Telegram-канале описал ситуацию в городе по состоянию на 6:50.

С его слов, за последние 6 часов ситуация в городе кардинальным образом не изменилась. Нет котлов, никто не ставит ультиматумов, а границы не изменились со вчерашнего дня.

Тем временем Пригожин уже успел сделать фото якобы с Соледара на фоне своих головорезов и танка. Российские военные блогеры, связанные с ЧВК «Вагнер», утверждают, что бои за Соледар все еще ведутся.

Наемники ведут наступление с севера, юга и востока. При этом бои ведутся и в черте самого города. ВСУ якобы находятся в полукольце, но из города не отступают.

Также «вагнеровцы» пишут о боях в районе Белогоровки. Кроме того, пытаются прорваться к Ягодному и ведут бои на восточной окраине Бахмута.

Напомним, что в интервью Charter97.org украинский военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что ЧВК «Вагнера» несет колоссальные потери в битве за Соледар.

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