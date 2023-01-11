«А что вы хотели за $47,5?» 21 11.01.2023, 11:00

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Семья сняла квартиру на сутки в Минске и получила «гигиенический шок».

Квартира на сутки — прекрасная альтернатива отелю: не надо переплачивать за «звездность», можно самостоятельно приготовить поесть, сэкономив деньги, да и найти максимально выгодное расположение. Это в идеале, в реальности же все может пойти не так гладко: от заселения не в те апартаменты, что было оговорено (на это даже налоговая обращала внимание) до обнаружения страшных вещиц в кровати. В неприятную историю угодил читатель «Онлайнера» Алекс. Мужчина вместе с супругой арендовал на сутки квартиру в Брилевичах, но вместо приятного отдыха получил «гигиенический шок».

— За сутки до заселения моя жена договорилась с предпринимателем, сдающим квартиры на сутки, о том, что мы с 12 до 13 часов заедем в однушку на Ежи Гедройца. Утром в день заселения еще раз напомнили о себе, получив подтверждение, что все в силе. Однако дальше начались странности: человек не поднимал трубку, предлагал еще немного подождать, а в итоге предложил заселиться в другую квартиру, так как «наша» занята.

Это все, конечно, было ужасно неприятно. Но в конце концов к 18:30 мы все же попали в ту самую квартиру, а там — ужас…. Запах сигарет (пропитаны стены, кровати, обои и шторы), полная тумбочка мусора с окурками и пивными бутылками, слои пыли везде. Грязь, разбитые стекла и продавленный матрас. И это не говоря о состоянии техники и мебели. В общем, реальное состояние квартиры было очень далеко от того, что было заявлено на фото в интернете.

Найти другую квартиру, хоть мы и обзвонили сотни объявлений, не получилось, так как были новогодние и рождественские праздники. Отели также были заняты. На мой вопрос по поводу выноса мусора и уборки предприниматель коротко ответил, что забыл это сделать. Но потом проявил свое истинное лицо и сказал: «Слушайте, я тут буду перед каждым танцевать на задних лапках, что ли?»

Начали спорить, так он и вовсе разоткровенничался: а что вы хотели снять за 120 рублей? Только так и в таких условиях. Мол, ему все равно, и даже на такую квартиру найдется свой арендатор, — возмущен мужчина.

Что же делать в подобной ситуации и можно ли отстоять свои права, журналисты спросили в Региональном обществе защиты прав потребителей.

— В данной ситуации исполнителем (арендодателем) были нарушены как минимум два права потребителя, предусмотренные Законом «О защите прав потребителей» (далее – Закон):

Нарушено право потребителя на предоставление полной и достоверной информации.

В частности, согласно статье 7 Закона, исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых услугах. В нашем случае это информация, касающаяся условий проживания (наличие той или иной бытовой техники, состояние квартиры/апартаментов и так далее).

Таким образом, потребитель, понимая, что ему предоставили недостоверную информацию об оказываемых услугах, может в силу статьи 16 Закона потребовать расторгнуть договор и вернуть денежные средства, уплаченные по данному договору. При этом не обязательно, чтобы договор был заключен именно в письменной форме. Договор по данной категории дел зачастую оформляется в виде заявки на сайте исполнителя, согласовывается в различных мессенджерах и так далее. Вместе с тем переписка посредством мессенджеров и/или сайта исполнителя является ничем иным как простой письменной формой договора. Главное, чтобы в данной переписке отчетливо отслеживалось несоответствие предоставленной вам информации с фактически оказываемыми услугами.

Также нарушено право потребителя на надлежащее качество услуг.

А именно: договором между сторонами была предусмотрена аренда конкретной квартиры, которую согласовали исполнитель и потребитель. В тот момент, когда исполнитель заявил о том, что ранее согласованная квартира на ранее согласованный период не может быть предоставлена, он нарушил условия договора, что с юридической точки зрения может быть обозначено как некачественное оказание услуг.

В тот момент, когда потребитель узнал о нарушении условий договора со стороны исполнителя, он мог, в соответствии со статьей 31 Закона, заявить требования о надлежащем исполнении условий договора со стороны исполнителя, то есть потребовать предоставления именно той ранее согласованной квартиры в тот период, о котором изначально стороны договорились.

В случае если исполнитель отказывается от надлежащего исполнения обязательств, потребитель имеет полное право расторгнуть договор, вернуть уплаченные по договору денежные средства, а также возместить все убытки, связанные с ненадлежащим исполнением условий договора со стороны исполнителя. Не стоит забывать, что при любом факте нарушения прав потребителя он может взыскать с исполнителя компенсацию морального вреда в соответствии со статьей 18 Закона, — объясняет юрисконсульт «Регионального общества защиты потребителей» Никита Добросельский.

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