Times: Британские танки Challenger-2 превратят в фарш бронетехнику РФ

Times: Британские танки Challenger-2 превратят в фарш бронетехнику РФ10
- 11.01.2023, 11:01
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Издание призвало Лондон нарушить «танковое табу» на военную помощь Украине.
Английская пресса призывает руководство страны нарушить "танковое табу" и начать поставки тяжелой бронетехники.
Великобритания должна предоставить Украине танки собственного производства Challenger-2 и стать первой страной Запада, которая даст украинской армии тяжелую наступательную бронетехнику, пишет британская газета Times.
Журналисты издания подчеркивают, что танки Challenger-2 – «настоящий зверь» на полях сражений. Такая машина весит более 70 тонн, обладает самой современной броней, кроме того, танк оборудован смертоносной пушкой калибра 120 мм.
«Танк «Челленджер-2» способен превратить в фарш конкурентов советской поры, таких как Т-72», - подчеркивают журналисты в своей в публикации.
Они выражают уверенность в том, что если Лондон даст Киеву Challenger-2, это поможет нарушить «танковое табу», когда западные страны просто не решались помочь Украине тяжелой наступательной техникой, поскольку якобы «боялись спровоцировать» Российскую Федерацию.
Агрессор же, в свою очередь, пользуется нерешительностью европейских стран и продолжает совершать военные преступления в Украине.