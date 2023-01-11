Жилье на миллион долларов: как выглядят самые дорогие дома в Беларуси 9 11.01.2023, 11:06

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Цены доходят до пяти миллионов долларов.

Intex-press выбрал самые дорогостоящие варианты элитной недвижимости, которая предлагается к покупке в нашей стране на сайтах частных объявлений. Цены доходят до пяти миллионов долларов в эквиваленте.

Чтобы показать характер элитной недвижимости, выставленной на продажу в Беларуси, журналисты выбирали варианты только с реальными фото (не проектными) снаружи и изнутри.

Усадебный комплекс в Воложинском районе – $5000000

Комплекс находится примерно в 30 км от МКАД и состоит из нескольких строений общей площадью около 950 квадратных метров. На территории есть собственные пруд, детская площадка, футбольное поле, а также площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Коттедж в Минске – $3650000

Дом площадью 1365 квадратных метров находится в закрытом коттеджном поселке. Продавец уверяет, что подобные предложения на рынке появляются редко, так как этот дом «элитнее, чем Дрозды, дороже, чем Италия». При этом недвижимость продается без внутренней отделки (как он выглядит внутри, видно на фото).

Коттедж в Боровлянах – $1470000

Дом на пять уровней занимает площадь в 1000 квадратных метров. В доме есть помещение, отведенное под кинокомнату, есть площадка для устройства собственного спортзала и винный погреб. Рядом с домом есть парковка на восемь авто и гараж на две машины.

Дом в Минске – $1440000

Коттедж находится в столице и занимает площадь около 490 квадратных метров. В объявлении сказано, что дом «борудован американской системой очистки и умягчения воды, приточной вытяжкой, встроенным пылесосом системой дренажа и автополива участка».

Коттедж в Ждановичах – $1313000

Дом трехэтажный, построен в 2016 году. Общая площадь – почти 500 квадратных метров. Мансардный этаж дома сделан под домашний кинотеатр, на территории рядом с коттеджем есть гостевой домик, полностью благоустроенный.

Дом в Минском районе – $1300000

Коттедж общей площадью около 500 квадратных метров находится на территории биозаказника в нескольких километров от столицы. В доме два отдельных входа, в объявлении сказано, что внутри он сделан как три отдельные квартиры.

Коттедж под Минском – $1250000

Дом находится практически на берегу Минского моря. В нем два этажа с подвалом, общая площадь около 370 квадратных метров. В доме четыре спальни, каминный зал, кабинет.

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