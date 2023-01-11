«Это способ контроля за военнообязанными гражданами» 8 11.01.2023, 11:15

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Что думают белорусы об обязательной диспансеризации.

С 1 января в Беларуси начал действовать обязательный медосмотр (или диспансеризация) для всех граждан. Его нужно будет проходить независимо от желаний или жалоб пациентов. EX-PRESS.BY спросил у читателей, как они относятся к тому, что медосмотр придется проходить в обязательном порядке.

Евгения:

— Муж считает, что это способ контроля за военнообязанными гражданами. Не просто же про медосмотр они решили почти одновременно со «сверкой данных» военкомата. В любом случае это возможность дополнительного сбора данных о местонахождении, контактах, роде занятий человека. Врачей используют для госконтроля, там где силовики не добираются.

Виктория:

— Я не ходила в поликлинику и не пойду туда. Практического смысла — ноль. Что хорошего может принести эта идея с медосмотрами? Меня и раньше шокировали и утомляли очереди, безобразное отношение персонала. А сейчас этого еще больше будет. Потому что чем больше нагрузка на врача, тем больше усталости, а, значит, меньше пользы для нас, пациентов.

Ольга:

— Мы что, не знаем, как проводятся у нас все эти кампании, акции? Все делается просто для отчета о выполненной работы, которая не сильно отразится на выявлении каких-либо заболеваний на ранней стадии.

Олег:

— Врачей мало, у каждого очень большая нагрузка. А теперь будет еще меньше на детальный анализ пациента. Людей, болеющих каким-то заболеванием, при высокой нагрузке будет определить очень сложно, потому что все будет проходить быстро и лишь для галочки. Все будут «здоровы», лишь бы не назначать никаких дополнительных обследований.

Александр:

— Очень смешно с медосмотрами. Люди не живут по прописке, не ходят в поликлиники, потому что или их ничего не беспокоит, или они ходят в медцентры частные. Как их врачи будут ловить? А если они не придут, врачи будут виноваты за срывы медосмотров? Заставить человека прийти в поликлинику нельзя.

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