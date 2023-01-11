Видеофакт: Шлем спас бойца ВСУ от российской пули в Соледаре

Видеофакт: Шлем спас бойца ВСУ от российской пули в Соледаре6
- 11.01.2023, 11:26
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Украинский военный отпраздновал свой «второй день рождения».
10 января в сети появилось простое жизненное видео от бойцов ВСУ, которое они сняли во время боевых действий в Соледаре Донецкой области.
Информация обнародована в Telegram-канале «Supernova+ война с Россией».
На видео – три украинских военных. Вокруг – все заснежено, так что запись делалась в ближайшие дни. Событие происходит среди частной застройки, возможно, на окраине Соледара.
Голос за кадром поздравляет бойца с днем рождения и просит опустить голову.
В какой-то момент становится понятно, почему сегодня внеплановое празднование: на шлеме бойца – следы от удара российской пули.
Как свидетельствует видео, пуля прошила каску насквозь. Траектория зацепила верхнюю часть защитного шлема.
Боец снял каску: «прическу», как говорится, не повредило, но кое-что задело, выкрикнул оператор.
Один из бойцов показывает знак «Виктория» и рассказывает: 46-я, 128-я, 161-я бригады и нацгвардейцы продолжают держать Соледар.