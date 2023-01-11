Лукашенко стал «Сашей 3%» и в Украине 5 11.01.2023, 11:32

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Хуже украинцы относятся только к Путину.

Еще несколько лет назад украинцы очень позитивно относились к Лукашенко. Но в 2022 году недоверие к нему среди жителей соседней страны зашкалило. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в Украине в конце декабря компанией «Инфо сапиенс» по заказу аналитического центра «Новая Европа».

Исследование было посвящено тому, как жители страны оценивают процесс движения Украины в ЕС. Также украинцев спрашивали об их отношении к гипотетическим мирным переговорам с Россией, доверии к международным организациям и зарубежным политикам.

Как раз в последнем вопросе и шла речь об Александре Лукашенко. Оказалось, что ему не доверяют (скорее или полностью) 94,3% респондентов. В 2021 году году таковых было намного меньше — 59,2%. В то же время о доверии Лукашенко в нынешнем опросе заявили всего лишь 3% украинцев, тогда как годом ранее доверяющих было 29,4%.

В итоге Лукашенко второй год подряд оказался на втором месте в рейтинге недоверия украинцев. Выше него — только Владимир Путин. Своего союзника президент напавшей на Украину России опередил ненамного: о недоверии Путину сообщили 97,2% респондентов (в 2021 году — 76,7%). В доверии российскому лидеру признались лишь 0,6% (годом ранее — 12,1%).

Кроме того, украинцы сильно не доверяют главе Китая Си Цзиньпину и президенту Венгрии Виктору Орбану (73% и 69%, почти в три раза выше, чем год назад). Также в пятерку недоверия вошел президент Франции Эмманюэль Макрон (49,1%, а было 35%). На пятки ему наступает лидер Турции Реджеп Эрдоган, уровень недоверия к которому (466%) вырос более чем вдвое.

А вот в лидерах доверия у украинцев оказались президент Польши Анджей Дуда (86,8%, или +34% к прошлому году), президент США Джо Байден (79,4%, или +30% к прошлому году), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и британский премьер Риши Сунак (73% и 64,2%, в прошлом году их не было в рейтинге), председатель Европейского совета Шарль Мишель (51,3%, рост в два раза).

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