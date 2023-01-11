В Беларуси 11-ю механизированную бригаду вместе с войсками РФ перебрасывают в неизвестном направлении

В Беларуси 11-ю механизированную бригаду вместе с войсками РФ перебрасывают в неизвестном направлении4
- 11.01.2023, 11:43
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Минобороны Беларуси засекретило направление движения совместной группировки.
Одно из подразделений региональной группировки войск, состоящее из белорусских и российских военнослужащих, совершает марш в назначенный район, сообщает Минобороны Беларуси. В какой именно район направляется подразделение, не уточняется. Фотографий также не приводится.
«В рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершает марш в назначенный район», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что после прибытия предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач. Руководит мероприятиями командующий Западным оперативным командованием Игорь Демиденко.
Постоянным местом дислокации 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады является город Слоним Гродненской области.