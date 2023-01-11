Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских зданий 1 11.01.2023, 11:48

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Каким образом и Пантеон, и Колизей простояли более 2000 лет?

Ученые утверждают, что римский бетон оказался более долговечным, чем его современный аналог, — пишет CNN. Исследовательская группа, в которую вошли эксперты из США, Италии и Швейцарии, проанализировала образцы бетона возрастом 2000 лет, которые были взяты из городской стены на археологических раскопках Привернум в центральной Италии.

Белые обломки извести нивелировали последствия трещин, образовавшихся с течением времени. Ранее их считали свидетельством небрежного смешивания или некачественного сырья. «Бетон позволил римлянам совершить архитектурную революцию, — говорит Адмир Масик из MTI. — И эта революция полностью изменила образ жизни людей».

Бетон — это, по сути, порода, образованная путем смешивания цемента, вяжущего вещества, обычно состоящего из известняка, воды, песка, а также гравия или дробленой породы. По словам Масика, ранее считалось, что римляне использовали гашеную известь (смешанной с водой) в качестве вяжущего вещества.

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