ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным

ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным2
- 11.01.2023, 11:52
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Приказ ФСБ направлен во все пограничные управления.
По данным украинской разведки, кремлевский режим ограничили с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам, в том числе ограниченно пригодным к службе.
Об этом в среду, 11 января, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Согласно его данным, соответствующий приказ ФСБ уже направила во все пограничные управления России.
«С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В», говорится в документе.
В ГУР также отметили, что главный акцент во время новой волны мобилизации в РФ будет делаться не на качестве резервистов, а на количестве людей и техники.
«На экипировку и первичную подготовку пополнения уйдет около двух месяцев», — добавили в разведке.