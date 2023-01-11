Бои не на жизнь, а на смерть: что происходит в Бахмуте и Соледаре Том Купер

11.01.2023, 12:03

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О жестокости сражений можно судить по нескольким фактам.

В Соледаре идут ожесточенные, яростные и кровопролитные сражения.

Два дня назад 3-я штурмовая бригада (плюс 46-я ОДШБ) ВСУ контратаковали и отбили главный комплекс соляных копей, нанеся русским огромные потери, а затем продолжили движение к селу Бахмутское. Судя по (неофициальным) украинским признаниям о том, что россияне захватили последнее вечером, похоже, эта вторая часть контратаки закончилась не очень хорошо.

По состоянию на утро 9 января, самые ожесточенные бои велись в районе местной горадминистрации.

Сообщают о тяжелых боях из Подгородного (здесь задействована ЧВК Вагнер). Как сообщается, украинцы были вынуждены уйти из этого села. Передают также, что они вернулись туда прошлой ночью…

Между тем, по данным народной разведки, самой большой проблемой ВСУ на этом участке является массовое развертывание автоматических гранатометов АГС-17 многочисленными российскими подразделениями.

О жестокости боев за Соледар можно судить по нескольким известным фактам, или, по крайней мере, слухам:

а) Для начала — после почти месячного перерыва — сейчас обе стороны размещают в этом районе танки.

б) Только 8 января Генштаб Украины сообщил о 500+ убитых русских, 3 сбитых вертолетах и 11 танках. Без сомнения, цифры этих потерь противника могут быть преувеличены, и я не нашел явных доказательств того, что в тот день русские потеряли хотя бы один вертолет, но: судя по видеозаписям тяжелых потерь, которые понесли российские наземные войска, я сомневаюсь, что украинцы преувеличивают в этом отношении.

в) Как обычно, если украинцы заявляют, что за один день на узком участке фронта было сбито много вертолетов ВКС, то это означает, что ВКС очень активны на этом участке, а ВКС активны в определенных районах только в том случае, если там идут очень интенсивные бои и дела действительно критичны для российских сухопутных войск.

г) В российских соцсетях можно найти сообщения о том, что с 30 декабря по 7 января они нанесли удары, в результате которых противник потерял 500 человек (убитыми и ранеными) во всех четырех батальонах 46-й ОДШБ в Соледаре, а также, что они подбили несколько Т-64 из 4-й и 17-й танковых бригад, а также несколько Т-72 из 61-й механизированной бригады (бывшая 61-я пехотная отдельная бригада).

И наконец

д) Последние несколько дней русские атакуют Соледар подразделениями ВДВ и спецназа, по-видимому, при поддержке 20-й гвардейской механизированной дивизии (и причем — всей дивизии, а не «только нескольких БТГ») и одной из их отдельных артиллерийских бригад, оснащенных реактивными системами залпового огня ТОС-1. Т. е. это не ЧВК Вагнера. А значит: это части ВДВ и спецназа, растерзанные в начале войны, а затем «восстановленные» с помощью чмобиков, резервистов, служивших в ВДВ лет 5−10 (или больше) назад. А 20-я гвардейская механизированная — одна из наиболее оснащенных частей ВС РФ…

Со стороны их противника — 46-я воздушно-десантная дивизия возникла путем интеграции военизированных формирований, первоначально созданных партией Свобода и Правым сектором, а 3-я штурмовая — это бывший полк Азов Национальной гвардии (конечно, последний был реорганизован и расширен после потери одного из его батальонов в Мариуполе).

Назвать это «сочетание» «заклятыми врагами» — значило бы ничего не сказать.

Том Купер, medium.com

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