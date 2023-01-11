«Жизнь продолжается, и нужно находить в себе силы и желание радоваться чему-то» 11.01.2023, 12:01

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Белорусы рассказали о свадьбах за рубежом.

Если не можете вернуться домой и решили узаконить отношения в Польше, подготовьтесь месяцами бороться с бюрократией. Или купите билет на лоукост и летите в Грузию — там, чтобы получить свидетельство о браке, у вас попросят только паспорт, пишет сайт «Еврорадио».

Свадьба в Польше: «Из-за бюрократии дата сместилась на год»

Анастасия и ее молодой человек планировали пожениться в прошлом апреле. Ребята не могут вернуться в Беларусь, но хотели, чтобы в день свадьбы близкие люди были рядом. Поэтому решили, что расписываться будут во Львове — туда могли добраться и родители, и друзья.

В прошлом феврале купили билеты, забронировали жилье, все распланировали. А потом началась война.

Свадьбу во Львове отменили. И началась долгая процедура сбора документов, чтобы расписаться в Польше. Это заняло 9 месяцев.

— Начали с обращения в суд. Туда можно обращаться в двух случаях: если посольство вашей страны не выдает нужные документы или если вы не можете пойти в посольство, потому что в вашей стране вас преследуют по политическим причинам.

Какие документы нужно подать в суд, если вы хотите расписаться в Польше:

• перевод свидетельства о рождении на польский язык;

• паспорт;

• вид на жительство в Польше;

• копия документа о регистрации временного места жительства в Польше;

• административный сбор — 100 злотых на человека.

— Тут мы совершили первую ошибку: подали одно заявление в суд вместо двух. В итоге, когда через 2 месяца нам пришло разрешение заключить брак на территории Польши, из ЗАГСа нас развернули. Сказали, что такое же разрешение должен получить мой молодой человек.

Еще через 4 месяца разрешение было получено. Мы, радостные, снова побежали в ЗАГС, где нам сказали: в суде допустили ошибку в написании ваших имен, документы недействительны. И все пошло по второму кругу.

Я написала в суд около полусотни писем с просьбой выдать бумагу побыстрее. Но готовые документы были у нас на руках только в октябре — то есть, через 9 месяцев после того, как мы решили, что хотим пожениться в Польше.

Без родителей и друзей

День свадьбы сместился на год. И ни родственники, ни друзья не смогут быть рядом с Анастасией в этот день в Польше.

— Такого торжества, как хотелось, не будет. И родителей с нами в этот день не будет. Пытались сделать для них туристическую визу — не вышло. Потом попытались организовать встречу в Турции или Египте — но это выливалось в огромные суммы, у нас таких денег нет.

Так что ситуация грустная, не думала, что когда-нибудь в такой окажусь, — без родителей и без друзей в день свадьбы.

В свидетели мы пригласили директора фирмы, на которую я работаю, и его девушку. Без свидетелей в Польше расписываться нельзя, притом оба свидетеля обязательно должны говорить на польском языке — а иначе нужно нанимать переводчика.

Свадьба в Грузии: только паспорт — и всё!

Анна и ее молодой человек уехали из Беларуси зимой 2021 года. Около пятнадцати лет пара жила в незарегистрированном браке, а в Польше решили расписаться. О бюрократии были наслышаны, поэтому даже не начинали собирать нужные бумаги, а просто купили билеты на лоукост до Грузии.

— С собой в ЗАГС нужен только паспорт! Никаких выписок, никаких других документов вообще.

Вам дадут красивое свидетельство о браке на грузинском языке. Поставьте на нем апостиль. А когда приедете в Польшу, найдите в базе присяжных переводчиков специалиста по грузинскому языку. И сделайте прямой перевод: с грузинского на польский. И все.

Один совет всем, кто собирается расписаться в Грузии: обязательно возьмите дубликат свидетельства о браке. Потому что когда вы отдадите оригинал на легализацию в Польше, у вас на руках ничего не останется. И придется ехать за ним в Грузию снова.

Кстати, в грузинском ЗАГС белорусам не удивились.

— Мы выбрали небольшой грузинский городочек Сигнахи. Его недавно отстроили и назвали «городом любви». Там регистрации браков проходят круглосуточно. К ним приезжают люди из разных стран. Такой небольшой восточный Лас-Вегас.

Так что они не просто не удивились белорусам. Хозяева хостела, в котором мы остановились, согласились быть нашими свидетелями. Я даже не помню, как их зовут. Они сказали, что мы уже шестая или седьмая пара постояльцев, которая попросила их стать свидетелями. Сказали, что просто не могут отказаться.

А сколько все это стоит?

Анна пожимает плечами: предлагает просто сложить стоимость билета на самолет до Грузии и аренду хостела. Анастасия признает, что столкнулась с неожиданно высокими ценами на услуги в Польше.

— Если ищешь фотографа именно для свадебной фотосессии, цены сразу становятся заоблачными. Еще в прошлом году фотографа можно было пригласить за 100-150 злотых в час, сейчас цены начинаются уже от 300 злотых в час. Ценники бешеные, мы не ожидали таких. Кстати, заметила, что у некоторых белорусских фотографов цены выше, чем у поляков.

В общем, фотографа мы пока так и не нашли. Визажиста и парикмахера — тоже. Некоторые мастера просят 800 злотых за прическу, а кто-то и тысячу. С учетом того, что у меня будет скромная свадьба, на которой не будет наших близких, тратить такие деньги смысла не вижу.

В Польше сейчас живет и работает много белорусских специалистов ивент-сферы. Журналисты обратились к свадебному распорядителю Любови Шибаршиной с просьбой подсказать белорусам, с чего начать планирование свадьбы — и на какие суммы рассчитывать.

— Начинайте планирование минимум за 6-8 месяцев. Если придете в ЗАГС за 4 месяца, вам предложат не самое удобное время. Я бы, к примеру, не советовала ставить роспись на 12 часов дня.

Вторая задача пары — найти подрядчика. Мы уже создали чат белорусов-ивентеров, которые релоцировались в Польшу. Так что можете подобрать команду белорусов.

Кстати, большинство площадок не разрешит приносить собственный алкоголь — а это автоматически поднимает ценник. Да и вообще, я бы не советовала ориентироваться на белорусские цены: в Польше сфера услуг стоит дороже. Так что не ориентируйтесь на белорусские бюджеты знакомых и родственников: придется садиться и пересчитывать.

Да, белорусы в Польше слишком высокие ценники не ставят, и все равно они будут выше, чем те, к которым вы привыкли. Но уровень услуг, которые предоставляют белорусы-ивентеры, на мой взгляд, выше.

Собеседница рассказала, что в Польше не привыкли к «камерным» свадьбам, которые были популярны у белорусов последние несколько лет. Так что небольшую площадку найти будет очень сложно. А белорусы не привыкли к фуршетной подаче блюд, которую предлагают большинство польских ресторанов.

— К слову, имейте ввиду: коммуникация с польскими подрядчиками ведется только по электронной почте. Никакого телеграма, никакого «подъехать на площадку и спросить, сколько будет стоить». Вам дадут визитку — и все равно попросят написать письмо по электронной почте.

Но все вопросы решаемы. Я надеюсь, что в этом году будет больше свадеб. Жизнь продолжается, и нужно находить в себе силы и желание радоваться чему-то — хотя бы в такие памятные дни.

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