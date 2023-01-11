Белорусы о санкциях: Есть способ подавить режим Лукашенко 1 11.01.2023, 12:07

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Чем жестче ограничительные меры, тем лучше.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против режима Лукашенко из-за соучастия в войне в Украине. Что белорусы думают о возможном усилении ограничительных мер? Сайт Charter97.org выбрал самые яркие комментарии на эту тему.

«Подавить Беларусь экономически не сложно. Достаточно тупо перекрыть въезд/выезд грузового транспорта».

«100%, надо арестовывать недвижимость проклятой семейки Лукашенко и их спрятанные деньги (в том числе — на подставных лиц). Захотели бы — нашли. Независимые эксперты, журналисты подключились бы».

«Это все хорошо, но для начала все предыдущие санкции начните соблюдать.

Давите оккупационный режим всеми способами! Санкции полезны!

Санкции для РБ должны быть зеркальными с РФ. А главное — четко отслеживать их обход и принимать своевременные меры. Чем жестче, тем лучше».

«На всю семейку синюшного нужно подать в Интерпол на арест и объявить награду за его лысину».

«Cанкция одна. Перекрыть всё грузовое жд- и автодвижение. Блокировать все порты москалюг. Подорвать всё нефте- и газопроводы. Пущай через Иран калий возят».

«Террорист Фенцик должен быть объявлен в международный розыск. Санкции должны усиливаться».

«Лукадрыщ со своей хунтой еще до Украины заслужил сокрушительных санкций! После поддержки рашки — тем более. Сколько можно смотреть на то, как этот Таракан бравирует дружбой с агрессором и заявляет о его поддержке? Хватит уже сопли жевать, господа!»

«Клапаны режиму Лукашенко должен закрыть весь мир. Поддерживать бандита всегда выйдет боком», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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