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В Амурской области РФ подожгли военкомат

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  • 11.01.2023, 12:09
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В Амурской области РФ подожгли военкомат

В здание кинули «коктейль Молотова».

В Амурской области России неизвестные подожгли военкомат. Нападению подвергся военный комиссариат на улице Максима Горького в поселке Магдагачи, сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал Baza.

Ночью в здании разбили окно и бросили в помещение, предположительно, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате загорелась оконная рама.

Сторож здания вызвал пожарных, к моменту прибытия которых огонь уже перешел на кабинеты.

С начала войны в России совершили более 50 поджогов военкоматов и административных зданий.

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