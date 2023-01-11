В Амурской области РФ подожгли военкомат

В Амурской области РФ подожгли военкомат1
- 11.01.2023, 12:09
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В здание кинули «коктейль Молотова».
В Амурской области России неизвестные подожгли военкомат. Нападению подвергся военный комиссариат на улице Максима Горького в поселке Магдагачи, сообщает близкий к российским силовикам телеграм-канал Baza.
Ночью в здании разбили окно и бросили в помещение, предположительно, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате загорелась оконная рама.
Сторож здания вызвал пожарных, к моменту прибытия которых огонь уже перешел на кабинеты.
С начала войны в России совершили более 50 поджогов военкоматов и административных зданий.