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На улицах Минска заметили «чудищ»

  • 11.01.2023, 12:17
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На улицах Минска заметили «чудищ»

Жители города поделились необычными кадрами.

Вчера журналисты onliner.by рассказали о «монстре», который недолго, но красиво жил на улицах Вроцлава. Однако оказалось, что для того, чтобы посмотреть на «чудищ», не надо ехать далеко — они среди нас. Несколькими находками поделились читатели издания, которые способны видеть красивое и ужасное в обычных окружающих нас вещах.

— Эту деву я заприметил еще году в 2018-м, когда приехал на новую автомойку, — рассказывает Ян. — «Живет» она на Партизанском проспекте. Даже на фото фигура выглядит эффектно, а вживую еще лучше. Снимал ее я осенью и летом, последний раз в июне 2021-го. Но, к счастью, до сих пор ничего не поменялось — дама на месте. Примечательно, что хозяева автомойки вроде как даже не замечают такую соседку. Я же прозвал ее «молящаяся дева» — они были не против.

В холодное время года дева выглядит, конечно, не так эффектно. Ее зимним луком поделилась пользовательница Twitter под ником Notka: «В Минске тоже такой дементор есть».

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