Путин боится вылезать из бункера 1 11.01.2023, 12:24

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В Кремле — абсолютный хаос.

В ближайшее время российский диктатор Владимир Путин может окончательно потерять власть. Об этом рассказал заслуженный украинский журналист и телеведущий Савик Шустер в свежем интервью изданию «Гордон».

«Что может произойти по-быстрому», - отметил он, опираясь на качественную аналитику бывшего советского разведчика и сокурсника Путина по институту КГБ Юрия Швеца, ныне живущего в США. Обращается внимание на растущую изоляцию президента РФ и активизацию фигур, в распоряжении которых находятся частные армии. Главным образом, речь идет о Евгении Пригожине и Рамзане Кадырове.

«В Кремле уже абсолютный хаос. Путин опять закрылся в бункере (пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что шеф будет избегать публичности якобы по причине мутации штамма коронавируса «Омикрон» - ред.), - приводит Шустер мнение Швеца.

Параллельно с этим по полной программе разошелся хозяин частной военной компании «Вагнер», который пытается любыми способами завоевать лидерство в высших военных кругах.

«Пригожин продолжает хулиганствовать и совершать преступления. Ведет себя безнаказанно, как будто он может делать все, что угодно», – высказался телеведущий.

Не отступает от него и главный «тиктокер» Рамзан Кадыров. «Я бы не назвал это войной или дворцовым переворотом, но грядет какое-то серьезное изменение в верхушке Кремля», – сделал заключительный вывод Шустер.

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