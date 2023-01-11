Исследование: древнейшие каменные орудия в Бразилии изготавливали обезьяны 11.01.2023, 12:28

Ранее предполагалось, что они сделаны первыми американцами.

Согласно исследованию, инструменты возрастом 50 000 лет, которые, как считается, были сделаны первыми американцами, на самом деле были созданы обезьянами при раскалывании орехов, сообщает Business insider.

Недалеко от знаменитой скалы Педра-Фурада в Бразилии было найдено более 800 кварцевых искусственно обработанных орудий труда. Самым старым, по-видимому, около 50 тыс. лет. Это побудило некоторых ученых предположить, что изделия являются свидетельством раннего проживания людей в этом регионе: классическая, общепринятая дата заселения Америки людьми — 13-14 тыс. лет назад. Однако оказалось, что обезьяны-капуцины на северо-востоке Бразилии способны изготавливать и использовать большое количество разнообразных каменных орудий.

«Наш обзор доказательств показывает, что древние орудия труда в Бразилии на самом деле не сделаны первыми американцами, а являются продуктом деятельности обезьян», — сказал один из авторов статьи Федерико Аньолин.

Исследователи сравнили инструменты, найденные в Педра-Фураде, с теми, что сегодня делают обезьяны-капуцины.

«Не было никакой разницы между предполагаемыми человеческими инструментами 50 000 лет назад и теми, которые производят обезьяны сегодня», — сказал ученый.

Приматы используют маленькие камни в качестве молотков и большие, плоские камни в качестве наковальни, чтобы раскалывать орехи и семенные коробочки. В результате используемые камни часто ломаются, образуя фрагменты, которые очень похожи на те, которые производятся людьми. Исследователи отметили в статье, что не было никаких других археологических доказательств, указывающих на следы человеческого присутствия, вроде очагов или следов пищевых остатков.

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