В Беларуси на рынках запретили продавать военную форму 5 11.01.2023, 12:43

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Обновлен список товаров, запрещенных к продаже на рынках.

В Беларуси приняты новые правила торговли, которые изменят продажи некоторых видов товаров на рынках. Они коснутся, в частности, алкоголя, автомобилей, военной формы, продуктов питания.

Новые правила начнут действовать с 22 января. Изменения опубликованы на Национальном интернет-портале.

На рынках нельзя будет продавать армейское снаряжение и «другие товары военного ассортимента», а также форменное обмундирование, которые официально приняты в белорусской армии.

Что еще нельзя

Есть в документе и ограничения по алкоголю. Его на рынках можно продавать только в случаях, «установленных законодательными актами». Нельзя выставлять на прилавки разрезанные арбузы и другие бахчевые «при отсутствии условий для обработки инвентаря и индивидуальной упаковки».

В список «запрещенки» для торговых мест есть также:

БАДы;

нерасфасованные крупы, кондитерские изделия или макароны;

мука; сахар;

спортивное и детское (молочное) питание;

антиквариат;

пиротехника и другое.

Не только на торговых местах, но в целом на рынках нельзя будет торговать:

вяленым и сыровяленым, а также любым не доведенным до готовности мясом домашнего изготовления;

семенами мака (за исключением продажи в магазинах с торговой площадью свыше 50 кв. метров);

сборным непастеризованным молоком;

нерасфасованными творогом, маслом (исключение сделают для фермеров и физлиц, которые сами это произвели);

уксусом из всех видов сырья;

живыми животными и растениями из Красной книги;

белье со штампом учреждений и организаций;

многое другое.

Алкоголь

Кроме того, что спиртное почти полностью запретят продавать на рынках, будут ограничения и для магазинов. Алкогольные напитки не могут быть рядом с кассой. Исключения: специализированные магазины, Duty free, магазины и павильоны с торговой площадью 400 «квадратов» и менее, сельмаги, автолавки и заведения общепита.

В кафе и ресторанах в винной карте нужно будет указать не только названия алкогольных напитков, но и страны происхождения, объемы и цены порций. Важно, что появилось такое требование: обязательно надо сообщать в карте емкость потребительской упаковки с ценой.

То есть клиент теперь будет знать, сколько стоит бутылка, и сколько порция.

Автомобили

Еще одно новшество затронет торговлю подержанными авто. Автохаусы не смогут принимать на продажу машины, прицепы, двигатели, кузова, кабины, у которых есть явные признаки изменения или уничтожения идентификационного (серийных) номеров.

Нельзя брать и товар, где номер должен быть, но его нет, либо же номер на совпадает с указанным в документах. Более того, если такую машину пригнали на продажу, комиссионер обязан незамедлительно сообщить в милицию.

В документе о приеме на комиссию, нужно будет указывать, что на момент заключения договора нет ограничений и запретов на сделки с конкретным транспортным средством. Также там должно быть отмечено, что авто никому не подарено, не продано, не заложено, не передано в аренду и так далее.

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