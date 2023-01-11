ВСУ опровергли фейк Пригожина, снятый «в шахтах Соледара»1
- 11.01.2023, 13:00
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Установлено настоящее местонахождение главаря ЧВК «Вагнер».
Владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что побывал в соляных шахтах Соледара, который якобы захватили оккупанты. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Вчера поздно вечером в Telegram-канале, который связывают с Пригожиным, опубликовали фото с якобы соляных шахт Соледара, где ведутся ожесточенные бои. Владелец ЧВК заявил, что его «вагнеровцы» якобы захватили город, а в центре идут бои.
При этом в СтратКоме ВСУ отмечают, что опубликованное Пригожиным фото, сделанное не в соледарских шахтах, а в пещере в районе Владимировки (Донецкая область).
«Похоже, что место нахождения Пригожина не соответствует действительности и он не в соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков», - говорится в сообщении.
СтратКом опубликовал фото для сравнения, на первом кадре - соляные шахты Соледара, на втором - пещеры возле Владимировки.