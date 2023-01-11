В Беларуси продают кошачий корм по 100 рублей за килограмм

В Беларуси продают кошачий корм по 100 рублей за килограмм14
- 11.01.2023, 13:13
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Питомцам предлагают меню сравнимое с ресторанным.
В минском зоомагазине появился в продаже премиальный кошачий корм. Упаковку в полтора килограмма предлагают купить за 149,59 белорусских рублей. То есть, 100 рублей за килограмм.
Деликатесный корм производят в Сербии. Производитель заявляет о тщательно проработанном меню, которое можно сравнить с ресторанным. В его состав входят ягненок, семена киноа, фенхель, мята.
Важное уточнение на упаковке – ягненка кормили только свежей травой.
Другой вид корма – для здоровья мочевыводящих путей кошек. В составе: свежая утка, клюква, ромашка, семена киноа.
Есть и рацион на основе киноа с перепелкой для поддержания здоровья кожи и шерсти кошек. Этого казалось мало, в корм для вкуса добавили сушеный кокос.
И, наконец, блюдо с ягненком для контроля веса. Свежая баранина без костей и дегидратированное мясо ягненка.
Стоит заметить, что такой же корм в Польше стоит почти в три раза дешевле — 37 белорусских рублей за килограмм в эквиваленте.
Ранее сайт Charter97.org писал, что из белорусских магазинов пропали недорогие корма Kitekat и Whiskas.