В Беларуси продают кошачий корм по 100 рублей за килограмм 14 11.01.2023, 13:13

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Питомцам предлагают меню сравнимое с ресторанным.

В минском зоомагазине появился в продаже премиальный кошачий корм. Упаковку в полтора килограмма предлагают купить за 149,59 белорусских рублей. То есть, 100 рублей за килограмм.

Деликатесный корм производят в Сербии. Производитель заявляет о тщательно проработанном меню, которое можно сравнить с ресторанным. В его состав входят ягненок, семена киноа, фенхель, мята.

Важное уточнение на упаковке – ягненка кормили только свежей травой.

Другой вид корма – для здоровья мочевыводящих путей кошек. В составе: свежая утка, клюква, ромашка, семена киноа.

Есть и рацион на основе киноа с перепелкой для поддержания здоровья кожи и шерсти кошек. Этого казалось мало, в корм для вкуса добавили сушеный кокос.

И, наконец, блюдо с ягненком для контроля веса. Свежая баранина без костей и дегидратированное мясо ягненка.

Стоит заметить, что такой же корм в Польше стоит почти в три раза дешевле — 37 белорусских рублей за килограмм в эквиваленте.

Ранее сайт Charter97.org писал, что из белорусских магазинов пропали недорогие корма Kitekat и Whiskas.

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