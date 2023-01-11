«Гробишко-то какой, позорники»: мать ликвидированного в Украине зэка возмутилась отсутствием «почестей» 12 11.01.2023, 13:26

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Евгений Лосев

В РФ оккупант отбывал срок за поджог дома с людьми.

В российской деревне Поречье-Рыбное Ярославской области похоронили 23-летнего зэка-«вагнеровца» Евгения Лосева, который до отправки на фронт отбывал 14-летний срок заключения за поджог дома с жителями. Похороны прошли тихо и без лишнего шума, что возмутило его мать Ольгу Лосеву.

«Над кладбищем не прогремел троекратный залп, не было и почетного караула. Присутствовавшие на прощании люди говорят, что проститься с парнем не пришли даже сотрудники военкомата», – заявила она.

Россиянка хотела, чтобы сыну-убийцы оказали подобающие «почести». Об этом в своем Telegram-канале сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Он уточнил, что Лосева ликвидировали под Бахмутом в Донецкой области еще 15 декабря 2022 года, но мать этой новостью «порадовали» только в этом году.

В то же время мнения односельчан разделились: «Он погиб за Родину, за нас с вами. Обмыл своей кровью грехи», «Все это неправильно», «Гробишко такой... Позорники», – считали одни.

Другие же не очень расстроились: «Сжег двух мужиков за 5 тыс. рублей, в колонии не понравилось, решил продолжить в том же духе в Украине? Что могло пойти не так?»

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