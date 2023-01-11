В Москве пропагандиста Russia Today задержали за конфликт с чеченцами 11.01.2023, 13:43

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Валентин Горшенин

«Военкор» уверяет, что его хотели убить.

«Военный корреспондент» Russia Today Валентин Горшенин был задержан в Москве за конфликт с людьми, которых он сам причисляет к чеченцам. О происходящем Горшенин писал на своем Telegram-канале. Позже он удалил все сообщения, однако их успели сохранить журналист Илья Шепелин и Telegram-канал Baza.

Судя по постам Горшенина, он был в баре в центре Москвы. Там у него начался конфликт с «чеченцами», причины которого неизвестны.

«Тверская, простили пьяные чеченцы. Пытались доказать, что я не имею права быть здесь. Говорили, что я не на своей земле. Пьяные, угражали убйством. Ментам сказал, что 6 командировок в зону СВО — по…й», — писал Горшенин (орфография и пунктуация сохранены). После этого он сообщил, что его задержали и доставили в ОВД по Тверском району. По его словам, полицию вызвала спутница одного из «чеченцев». Горшенин также пытался повлиять на них упоминанием имени главы Чечни Рамзана Кадырова, но это не сработало.

«Военкора» увезли в ОВД в сопровождении четырех полицейских. «Чеченцев», писал Горшенин, отпустили, так как «они адекватные». «15 го Генерал Золотов нам подписал награды, а сегодня мусара прикрывают на тверской бандосов из кавказкой республики. И берут не их, а меня!» — писал он.

По прибытии в ОВД Горшенин опубликовал видео. На нем он, судя по всему, находится в состоянии алкогольного опьянения и говорит следующее: «Чеченец мне доказывал, что девушки, которые работают в заведении, — это хорошие девушки. Я попытался вызвать 112, чтобы с ними подраться. Приехали 112. Тверская полиция. ОВД. Завели меня, не его, а его. Не его, а меня. Вот. И вот здесь лейтенант». После этого сотрудник полиции указывает Горшенину на то, что съемка на служебном объекте запрещена, и пытается забрать у него телефон. Всего Горшенин выпустил 27 постов.

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