Ученые заявили, что короткий рабочий день в корне меняет нашу жизнь 11.01.2023, 13:49

Итоги необычного исследования.

Новое исследование показало, что меньшее количество часов работы связано с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью.

Ученые назвали и другие факторы, которые способствуют более высокой удовлетворенности жизнью: социальная интеграция, социальное доверие, чувство безопасности и цифровизация, сообщает PsyPost.

Размер дохода так же влияет на человеческую удовлетворенность жизнью. Как правило, люди с более высокими доходами сообщают о том, что довольны своей жизнью, а те, у кого меньший заработок, сообщают об обратном.

Исследователь Цинлун Шао нашел интересную взаимосвязь между временем, затраченным на работу, и благополучием. Предыдущие исследования показывают, что как мужчины, так и женщины, имеющие партнера, сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью и благополучия при работе с частичной занятостью по сравнению с полным рабочим днем. Другие исследования показывают, что время, проведенное за работой, коррелирует со счастьем.

Шао также стремился изучить влияние социальной интеграции, социального доверия, чувства безопасности и цифровизации на удовлетворенность жизнью. Ученого интересовала связь между временем, затраченным на работу, и уровнем дохода. При этом Шао исследовал и удовлетворенность работой среди различных профессий.

В своем исследовании он проанализировал 18 060 ответов из 10 соответствующих опросов, в которых были заданы вопросы об удовлетворенности жизнью, переменных рабочего времени, здоровье, социальной интеграции, социальном доверии, чувстве безопасности, цифровизации, доходе, семейном положении и другой демографической информации. Шесть различных типов работы, включенных в анализ Шао, включали профессии в центральном или местном органе власти, образовании и здравоохранении, государственном предприятии, частной фирме, самозанятости и «другой» категории.

Результаты этого исследования показывают, что меньшее количество часов работы коррелирует с более высокой удовлетворенностью жизнью. Шао предполагает, что это открытие может быть связано с тем, что людям нравится работать меньше по времени, чтобы проводить время с семьей, и у них остается время для других дел. Ученый также думает, что людям в европейских странах может нравиться работать меньше, потому что большая часть их заработка вычитается из их зарплаты в качестве налогов и страховых взносов для поддержки системы социального обеспечения.

Исследователь также обнаружил, что работа неполный рабочий день положительно влияет на здоровье, а хорошее здоровье связано с большей удовлетворенностью жизнью. Удовлетворенность жизнью также положительно коррелировала с доверием, социальной включенностью и чувством безопасности. Что касается дохода, Шао обнаружил, что доход положительно коррелирует с удовлетворенностью жизнью, подразумевая, что те, кто работает неполный рабочий день и сообщает о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, получают более высокий доход.

В соответствии с предыдущими исследованиями ученый также обнаружил, что удовлетворенность жизнью и счастье увеличиваются с возрастом, но при этом обычно мужчины менее счастливы, чем женщины. Шао обнаружил, что работники частных фирм предпочитают работать меньше часов, чтобы достичь более комфортной и счастливой жизни, тогда как между другими занятиями и желанием работать определенное количество времени не было обнаружено существенной связи, влияющей на ощущение счастья.

В целом ученый увидел, что женщины предпочитают работать меньше часов в неделю, чем мужчины, что, как правило, позволяет женщинам чувствовать себя гораздо лучше. Наконец, доход среднего класса значительно больше влиял на удовлетворенность жизнью по сравнению с высшим/богатым классом. Шао предполагает, что работники среднего класса, как правило, сообщают о более комфортной среде, чем работники высшего класса, так как среднему классу требуется дополнительный доход для получения желаемого, что может являться хорошей мотивацией, которая повышает выброс положительных эмоций.

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