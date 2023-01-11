В Украине ликвидировали русского «мента» с богатым послужным списком 4 11.01.2023, 14:16

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Оккупант успел поработать в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел.

ВСУ ликвидировали российского силовика, который отправился воевать в Украину добровольцем.

Младшего сержанта Гайсу Баянова похоронили в Башкирии, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«Перед этим его тело покатали и по Уфе, где было последнее место работы Баянова - Министерство земельных и имущественный отношений Республики Башкортостан, где он возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», - говорится в сообщении.

Ранее Баянов работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел, а в сентябре 2022 года 50 летний Баянов, работающий на прикормленном месте, вдруг решил свою судьбу с армией и ушел служить по контракту на «СВО» на должности старшего стрелка, рассказал Комахидзе.

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