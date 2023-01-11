«Зря мы тогда не восприняли всерьез ее слова» 11.01.2023, 14:26

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Белорус хотел сэкономить, но остался без машины.

Льготная растаможка действует без малого четыре года, и за данный срок белорусы успели не только пригнать большое количество автомобилей, но и породить немало конфликтных ситуаций. Сегодня речь пойдёт про одну из таких. В редакцию портала av.by пришел мужчина, который, по его словам, фиктивно оформил Ford Mustang на льготницу, чтобы сэкономить на растаможке автомобиля. Однако спустя время «временная хозяйка» отказалась отдавать машину! В свою очередь женщина не согласна с обвинением. Что же произошло?

«Всегда мечтала о Ford Mustang и… забрала его на эвакуаторе»

По словам Рустама, в начале июля 2021 года с ним связался знакомый с просьбой помочь в доставке на территорию Беларуси автомобиля из США — мощный Ford Mustang GT с пятилитровым двигателем.

— Реальный владелец машины — житель Чеченской Республики. Приобретали авто на Copart, внося всю сумму (стоимость лота и аукционный сбор) через российский банк — чуть более 27 тысяч долларов. Транспортировать «Мустанг» решили через Беларусь, так как имелась возможность растаможить автомобиль по льготе, предусмотренной Указом № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». За помощью в этом деле обратились ко мне, поэтому все документы и сам автомобиль я первоначально оформил на себя, после чего стал искать человека, имеющего льготу.

— Пока иномарка находилась на территории США и в дальнейшем добиралась до литовского порта в Клайпеде, логистическими вопросами занимался я, — говорит Рустам. — У меня зафиксирован каждый этап. Все документы до Клайпеды были на моё имя как на генерального получателя груза.

— В сентябре 2021 года мой знакомый порекомендовал женщину, на имя которой возможно оформить автомобиль, что позволит затем растаможить его по льготе. Естественно, ей предложили оплату — сперва это была сумма в 400 долларов. Женщина изначально отказалась, но спустя две недели сама написала в мессенджере. Она стала расспрашивать, что за машина и сколько стоит. Шутя, мол, «я всегда мечтала о Mustang», согласилась оформить на себя. Зря мы со знакомым тогда не восприняли всерьёз её слова.

— В связи с достигнутой договорённостью я внёс изменения в документы и оформил автомобиль гражданина Чечни на женщину. Ей оставил задаток в $200. «Мустанг» прибыл в Беларусь 21 сентября 2021 года, поэтому в присутствии фиктивной хозяйки его нужно было осмотреть и сфотографировать для настоящего владельца. Машина находилась на СВХ до середины ноября, так как была ещё «непроходной».

Полная растаможка на тот момент составляла 24 000 евро (от объёма двигателя), по достижении возраста трёх лет — уже 18 000 евро, а с учётом льготы — ещё вдвое дешевле, — продолжает мужчина.

— Так получилось, что параллельно с этим я проходил медобследование. У меня диагностировали онкологию. Был прооперирован в Боровлянах и восстанавливался до конца октября. Выписавшись, я вместе с женщиной отправился на СВХ растаможивать автомобиль (16 ноября). Подали документы, она расписалась, где нужно было, а затем пошли оплачивать пошлину.

— Иномарка имела дефекты, поэтому после внесения денег нужно было доставить её на СТО. С Марией (имя изменено. — Прим. авт.) мы отправились в таможенный терминал. Там я сделал видеоотчёт для чеченского хозяина Ford Mustang. На записи для него я показал все недостатки: заклинившую дверь, повреждённый бампер. Женщина постоянно комментировала, мол, это ничего и не страшно, хорошая и замечательная машина. Обзор ведь я делал не для неё, а для настоящего владельца.

— Когда Mustang «прикурили», я лично доставил его на сервис. Там автомобиль провёл несколько дней, после чего был произведён расчёт с мастерами. В течение следующих десяти дней я возил авто по разным СТО для обслуживания, диагностики, развала-схождения и химчистки. И вот однажды мне позвонила эта женщина с шутливым вопросом: «Как там моя машинка?» Ответил: «Нормально». Я объяснил, что автомобиль аварийный, иногда процесс восстановления занимает несколько месяцев.

Дело близилось к декабрю, поэтому для «Мустанга» нужно было купить комплект зимней резины. С приятелем, который познакомил меня с Марией, мы поехали в Озерцо — за покрышками и на шиномонтаж. Там я снова зафиксировал весь процесс для реального владельца купе. Так как мы находились рядом с МРЭО в Малиновке, то подумали: почему бы сегодня и не поставить машину на учёт, чтобы дважды не выезжать?

— Приехали, заполнили документы, прошли сверку VIN-номера. По сути, всё было готово, оставались только подписи от Марии, чтобы сразу же поставить машину на учёт и снять с него. На тот момент имелась договорённость, что в течение недели техника уйдёт реальным хозяевам. Звоню женщине с просьбой подъехать на место, а в ответ она возмутилась, мол, почему в МРЭО отправились без неё! Говорила, якобы мы сами подписываем какие-то документы. Я дал трубку знакомому, который меня с ней и познакомил. Он тоже слабо понял, о чём Мария вообще вела речь. Чудом договорились о постановке на учёт следующим утром. Назавтра встретились — оформили.

— Правда, документы нужно было забрать на другой день, в первой его половине. У меня не было возможности сделать это, а Мария тоже отвечала, что получит их сама. Однако ни в субботу, ни в воскресенье она за ними не вернулась. В понедельник в МРЭО выходной, а снимать с учёта мы условились во вторник, — утверждает мужчина. — И тут произошло самое страшное. На следующее утро мне звонок: «Я внизу стою. Рустам, вынеси ключи от моей машины». Мария своим авто перегородила дорогу Ford Mustang.

Я спустился вниз — в автомобиле она с мужем. Стали ругаться, но своего я не добился. Пока искал знакомого, что свёл нас, мне поступил звонок из милиции, якобы я удерживаю чужую машину. Конечно, я согласился предоставить пояснения и проехать в РУВД. Три часа пробыл там, детально рассказывая сотрудникам обо всём. Затем отправился к дому — а «Мустанга» уже и нет! Мария эвакуировала его прямиком к себе домой.

— Думаю, она целенаправленно вводила меня в заблуждение, чтобы завладеть автомобилем. Я вижу в её действиях признаки злого умысла, мошенничество, а следственные органы — нет. Самостоятельно собирал сведения и подтверждения своих слов, подавая жалобы на результаты проверки, но по-прежнему получаю отказы в возбуждении уголовного дела.

— Я неоднократно давал объяснения и при подаче жалоб в милицию указывал, что оплату таможенных сборов и пошлин за автомобиль производил самостоятельно. У меня имеется видеозапись из отделения банка, где проводился платёж. Передавал кассиру деньги и пересчитывал их лично я. В показаниях Марии много нестыковок: суммы и конечная цена «Мустанга» постоянно меняются. Ну как такая машина с 5-литровым мотором может стоить $27 тысяч? Она ведь не знает про все работы, которые производились. Плюс растаможка…

— Все эти доводы я пытаюсь привести следственным органам — меня не слышат! Либо отправляют на дополнительную проверку в РУВД, откуда регулярно приходят отказы, либо ссылаются на решение гражданско-правового суда. Иск о ничтожности сделки я проиграл. Мы тогда подали в суд от безысходности, так как опасались, что Мария снимет машину с учёта и попросту продаст. Надо признать, на заседания мы не явились, думая, что так потянем время до момента возбуждения уголовного дела.

— Сейчас мне остаётся лишь стучаться в различные инстанции. Больше года человек ездит на чужом автомобиле! На фоне переживаний подкосилось моё здоровье и моей матери — я не могу нормально работать. Надеюсь, что справедливость восторжествует и я добьюсь возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

«Я доказала в суде, что сделка была честной!»

Чтобы изложить точку зрения другой стороны конфликта, мы связались с Марией. Уже на начальном этапе разговора женщина назвала героя материала «преступником».

— Я подала заявление о привлечении его к ответственности за заведомо ложный донос. Также заведено уголовное дело на него и его сожительницу за нанесение менее тяжкого вреда моему здоровью 10 декабря 2022 года. Данное уголовное дело находится в Следственном комитете Центрального района города Минска, — рассказывает Мария. — Все решения суда уже вступили в законную силу. С моей стороны нарушения законодательства не было: я доказала, что сделка была честной! Рассчиталась с данным гражданином в полном объёме.

— Что же произошло? И с чем, на ваш взгляд, связана такая реакция?

— Данный гражданин слишком много врёт. Вчера мне сообщили, что Рустам продал мне автомобиль, который также должен был продать другим покупателям. Плюс машина находилась в неисправном состоянии. Следовательно, он заранее предполагал ввести меня в заблуждение, чтобы я передала ему ключ, а иномарку он переправил бы в Россию, где я уже не смогла бы ничего сделать. При этом он не вернул бы ни деньги, ни автомобиль. Таких случаев в Республике Беларусь очень много. Если действительно хотите серьёзнее этим заняться, то поинтересуйтесь, сколько людей остались без машины из-за ему подобных, — утверждает женщина. — По нашему законодательству получается, что ключ человеку отдаёшь, а милиция при обращении к ней отвечает: «Ничего не можем сделать, вы ключ сами передали». В моём случае он обещал вернуть автомобиль через два дня. Клялся-божился, будто он такой бедный, больной и несчастный, якобы уже оплатил квадрокоптер, чтобы снять обзор для своего канала в YouTube. В итоге через два дня исчез. Хорошо, что у меня хватило ума не давать ему документы и они все были у меня на руках. Когда авто нашли, потребовались бумаги, чтобы его получить. У постороннего лица их не могло быть. Транспорт забирался на законных основаниях, что подтверждено в судебном порядке. С остальными фактами вы можете ознакомиться в материалах судебного делопроизводства.

— Поправьте, если я ошибаюсь. Получается, Рустам сам вышел на вас, чтобы продать Ford Mustang?

— Не сам, а ему помогли. Поспособствовал этому мой знакомый, который владел информацией о том, что я на протяжении двух лет ищу конкретно такой автомобиль, принципиально в чёрном цвете и на ходу, а не разбитый. Просто нужно было найти подходящий вариант, что они и сделали. А затем просто «дурочку развести», как они сами говорили. Зная, что мой муж находится за рубежом, они сознательно воспользовались этой ситуацией. Только я не позволила «кинуть» себя и на деньги, и на автомобиль.

— Мужчина также утверждает о наличии видеозаписи, на которой якобы вы вдвоём в кассе банка, а таможенную пошлину оплачивает он...

— Я бы очень хотела увидеть эту запись. Он присутствовал рядом — и не более. Единственное, за что он заплатил, — стоянка и хранение транспортного средства, потому что он же ввёл меня в заблуждение по поводу того, как долго данный автомобиль находится на таможне на самом деле. Он сам затягивал сроки и говорил, будто он бедный и больной и ему не хватает времени забрать машину оттуда. Поэтому если вы и правда хотите разговаривать, то говорите хотя бы правду. Всё, на этом разговор окончен, — сказала женщина и положила трубку.

Примечательно, что сразу после диалога с Марией журналисту позвонил мужчина, который представился следователем. Он уточнил, какого характера материал готовит редакция av.by, а также поинтересовался, будут ли в тексте фигурировать персональные данные женщины. На просьбу подтвердить или опровергнуть сведения про уголовные дела в отношении Рустама он порекомендовал обращаться с официальным запросом в Следственный комитет.

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