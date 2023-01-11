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В Гомеле дважды фиксировали железнодорожные составы РФ с военной техникой

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  • 11.01.2023, 14:31
В Гомеле дважды фиксировали железнодорожные составы РФ с военной техникой
иллюстрационное фото

Были замечены и пассажирские вагоны РЖД.

За прошедшие двое суток гомельчане дважды фиксировали железнодорожные составы России с военной техникой в Гомеле, сообщает «Флагшток».

9 января на перегоне в районе Мильчи (деревня Гомельского района) был замечен 30-вагонный железнодорожный состав с автомобильной и гусеничной техникой, а также с четырьмя пассажирскими вагонами РЖД.

На следующий день, 10 января, при прохождении через сожский мост гомельчане наблюдали железнодорожный состав РФ. На нём также была автомобильная и бронированная военная техника.

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