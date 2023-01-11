«Положение отвратительное, БТР по нам стреляет»: кадыровцы записали домой видео из Украины 11.01.2023, 14:35

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У наемника от страха дрожит нижняя челюсть.

Отправленные в Украину «кадыровцы» находятся в тяжелом положении на фронте, снимая видео с передовой. Снятое на камеру мобильного телефона видео оказалось в распоряжении оппозиционного чеченского телеграм-канала NIYSO, по словам авторов которого, наемники Кадырова буквально пытаются выжить в окопах в холоде и без нормального снабжения.

На опубликованных кадрах беседа «кадыровца» со своим сослуживцем Магомедом, который жалуются на отвратительное положение на передовой.

Во время записи видео по наемникам из Чечни начинает работать БТР ВСУ. Оба наемника в грязи, от страха у Магомеда при записи видео дрожит нижняя челюсть.

«Положение отвратительное, очень. БТР по нам стреляет. Пацаны, по нам стреляют», - отвечает «кадыровец».

Оппозиционный чеченский Telegram-канал NIYSO отмечает, что на фронте «кадыровцы» давно не воюют, а лишь пытаются выжить.

«Как мы писали ранее, отправленные на убой «кадыровцы» давно не воюют, они пытаются выжить в окопах, трясясь от страха и холода, без какого-либо снабжения и даже простой питьевой воды. Однако, кроме страха и жалоб на скверное положение, на данном видео примечательно то, как российская армия использует мобилизированных призывников в виде пушечного мяса, кидая их под атаки ВСУ», - отмечено в сообщении.

По всей вероятности, видео записано под Бахмутом.

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