В Соледаре идет ожесточенное сражение: украинский боец записал видео с передовой

В Соледаре идет ожесточенное сражение: украинский боец записал видео с передовой1
- 11.01.2023, 14:49
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Специальные подразделения ВСУ днем и ночью «заходят» на позиции оккупантов.
По состоянию на среду, 11 января, в Бахмуте стало несколько спокойнее из-за того, что российская армия перебросила более сильных военнослужащих на Соледар, где продолжаются ожесточенные бои - там ситуация крайне сложная, однако ВСУ делает все возможное, чтобы этот город оставался украинским.
Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, а соответствующее видео с передовой опубликовали в Telegram-канале «Апострофа».
По словам украинского бойца, в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, некоторые дома даже передают из рук в руки. Существенно на ситуацию влияет погода – из-за минусовой температуры бойцы получают обморожение верхних и нижних конечностей. Кроме того, враг постоянно штурмует город.
«Ситуация там крайне сложная, но наши подразделения не только обороняются, но и контратакуют. В Соледаре бои продолжаются, Соледар держится», — подчеркнул украинский боец.
В Бахмуте стало несколько тише, поскольку на этом направлении остались только «мобики» и им подобные.
Военный также рассказал о деятельности отдельных подразделений, показывающих чрезвычайный профессионализм в своем деле.
«У нас есть отдельные подразделения, которые и днем и ночью заходят на позиции к оркам, выбивают до колена, еще и сюда их баранов тянут. Арта, минометы, танчики у нас тоже работают дай Бог каждому», — подытожил защитник Украины.