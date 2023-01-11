Си Цзиньпин разворачивается «кормой» к Путину 1 11.01.2023, 15:14

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Интересные «сюрпризы» Кремлю идут от Китая и Индии.

Есть ряд приятных для Украины новостей, свидетельствующих о том, что доходы России от энергоносителей могут еще больше ухудшиться. Интересные «сюрпризы» идут от Китая и Индии.

Об этом во время стрима с правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «24 канал». По его словам, у Путина возникли две проблемы, связанные с действиями Китая и Индии.

Как напомнил Арестович, Китай и Австралия имели напряженные дипломатические отношения после того, как последняя обвинила Пекин в распространении COVID-19. После этого Китай перестал закупать австралийский уголь.

Теперь Пекин снова начал импорт угля из Австралии. При этом Россия абсолютно демпингует цены и готова продавать его на самых выгодных условиях. Но Китай договаривается с австралийцами.

«О чем это говорит? Что Си Цзиньпинь медленно разворачивается "кормой" к Путину. Он настолько токсичен, что даже китайцы стараются не иметь с ним дела персонально. И это несмотря на все звонки и приглашения. Ибо слова – это одно. Нужно смотреть на действия», – отметил Арестович.

Изоляция России продолжается. И такие ограничения также отражаются на доходах оккупантов.

Параллельно в правительстве Индии обсуждают возможность присоединиться к потолку цен на российскую нефть в 60 долларов. Это может создать проблему для России. Ведь как Индия, так и Китай – сейчас основные покупатели российских энергоносителей.

«Торговля с Индией – это вторая опора Путина, кроме Китая. И она тоже понемногу выбивается», – резюмировал Арестович.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что издание Financial Times со ссылкой на 5 анонимных источников отмечает, что Китай мог не знать о планах Путина совершить полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому там уже снизили в должности заместителя главы МИД Китая.

В начале февраля, когда Путин и Си Цзиньпинь встретились в Китае, российский диктатор сказал, что Россия «не исключает принятия каких-либо мер, если Украина совершит нападение на российскую территорию». В Китае это рассматривалось как возможность ограниченных военных действий, а не полномасштабного вторжения.

Сейчас некоторые китайские чиновники уже в приватных разговорах выражают определенное недоверие к Путину. Там все больше убеждены, что Россия не выиграет войну и станет ослабленным государством.

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