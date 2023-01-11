Bloomberg: Потери РФ под Бахмутом открывают ВСУ путь к новому контрнаступлению 2 11.01.2023, 15:26

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Фото: Anadolu

Российское военное командование повторяет ошибку, совершенную летом в Северодонецке.

Попытки российских войск захватить Бахмут Донецкой области ведут к их истощению, что может дать ВСУ шанс к новому контрнаступлению, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств.

По его словам, несмотря на все свои усилия, сопровождавшиеся огромными потерями личного состава, ВС РФ удалось добиться на этом направлении лишь незначительного тактического успеха.

На фоне этого собеседник агентства провел параллели между нынешней ситуацией и аналогичной ошибкой российского военного командования летом 2022 года в Северодонецке Луганской области

«Российские войска были истощены и растянуты, что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления осенью», — отметил он, имея в виду прорыв ВСУ в Харьковской области и последовавшие за этим других военные успехи.

Последние несколько дней российские войска существенно усилили свои усилия по штурму Соледара, сумев прорваться в город.

Таким образом оккупанты пытаются окружить Бахмут, который им, несмотря на огромные потери, не удается захватить уже больше полугода.

В то же время взять Соледар под свой контроль РФ все еще не удалось, и сейчас в городе продолжаются уличные бои.

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