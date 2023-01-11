Белорусам приходят странные письма якобы от Минобороны
- 11.01.2023, 15:34
- 2,658
Получателей просят позвонить в местный военкомат.
В ряд организаций Брестской и Гродненской области начали поступать письма по электронной почте о проведении проверки резервной системы оповещения граждан. Рассылка приходила с электронного почтового адреса, похожего на официальный адрес Минобороны.
В письмах просят позвонить в местный военкомат и отчитаться о получении сообщения по электронной почте. Утверждают, что проводится проверка резервной системы оповещения граждан.
Но, как отмечают в военном комиссариате Брестской области, подобная рассылка от структурных подразделений военного ведомства не осуществлялась, а информация внутри писем является недостоверной.