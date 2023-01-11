Зеленский провел во Львове совещание по ситуации на границе с Беларусью 3 11.01.2023, 15:49

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Президент Украины получил отчет от военных.

Президент Владимир Зеленский во время визита во Львов 11 января провел совещание по ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины, в частности, по ситуации на границе с Республикой Беларусь.

Как сообщили в офисе президента, главе украинского государства доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в граничащих с Беларусью регионах.

«Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях», – прокомментировал отчет Зеленский.

Также среди важных тем было обсуждение защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.

В то же время, Зеленский призвал уделять достаточно внимания защищенности региона, поскольку это будет способствовать нормальному функционированию экономики.

«Нравственное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников», – отметил президент.

Также Владимир Зеленский на Марсовом поле Лычаковского кладбища, где с апреля 2022 года хоронят военнослужащих, погибших во время российско-украинской войны, почтил память украинских воинов, погибших в боях с российскими оккупантами.

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