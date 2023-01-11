Дом в деревне за 37 рублей: что находится в базе заброшенного жилья 3 11.01.2023, 15:55

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Некоторые дома можно купить без проведения аукциона.

База пустующих домов в Беларуси формировалась и раньше. С 1 января 2023 года все объединили на едином ресурсе, пишет tochka.by.

Сейчас в базе более полутора тысяч «заброшек». А по данным на 1 сентября 2022 года, в сельской местности было зарегистрировано порядка семи тысяч пустующих домов и около 2,5 тысяч ветхих.

Более того, каждый дом требует, по сути, индивидуального подхода. Поэтому в едином реестре предусмотрено множество разных ситуаций – от отчуждения собственником и сноса до приведения его владельцем в порядок. Или пока не найдется правообладатель.

Продажа без аукциона

Интересуемся домами, которые выставлены на продажу без торгов, то есть за одну базовую величину. С 2023 года она выросла на пять рублей и сейчас составляет Br37.

Заходим в реестр «как гость». Выбираем пустующие дома «для продажи», а во вкладке «действия» устанавливаем «Принято решение о продаже без проведения аукциона».

База выдает 11 домов: один в Брестской области, по два – в Гродненской и Минской, сразу шесть – в Могилевской. Нажав на каждую строчку, получим информацию об объекте: год постройки, степень износа, наличие дополнительных строений (сарая) на участке.

Не у всех вариантов есть фото и контакты курирующего объект сельского совета. В разделе «Информация о продаже» на 10.01.2023 всплывают разные суммы: 2900 рублей, 3800 рублей, 0,032 рубля и 32 рубля. Самая объяснимая – последняя: это размер базовой величины в 2022 году.

Далее выбираем дома, которые хотят продать с аукциона. Пока таких только два – в Брестской и Минской областях. Второй выделяется тем, что располагается ближе всего к столице – в деревне Дрила-2 в Логойском районе.

Фото объекта нет, но есть данные, что он деревянный, размером 6х6 и не аварийный. В качестве пустующего дом выявили еще в 2017 году, но только в 2022-м суд признал его бесхозным. Торги назначены на 25 января со стартовой ценой 37 рублей.

Пустующих домов хватает в Брестской, Гомельской и особенно в Витебской областях. Но на продажу пока нет ни одного, поскольку процедура поиска владельца и признания дома бесхозным требует времени.

И если, например, правообладатель получит извещение о предстоящем включении жилого дома в реестр и уведомит о желании использовать его для проживания, объект в реестр не включат.

История «заброшек»

Выявлять и считать пустующие дома в Беларуси целенаправленно начали в 2006 году после Указа №70 «О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов с хозяйственными и иными постройками в сельской местности».

Новый импульс придал Указ №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами» от 24.03.2021. Документ вступил в силу 27 сентября 2021 года и подразумевал, в том числе, упрощение покупки пустующих домов на селе. В идеале «заброшку» можно купить за одну базовую величину, если другие способы к этому не привели.

В частности, продажа пустующих жилых домов возможна на аукционах, в том числе повторных с понижением цены. Предусмотрен и формат электронных торгов.

Местные власти могут определить населенные пункты (за исключением столицы и областных центров), на территории которых с учетом местной специфики и экономической эффективности заброшенные дома могут продать за одну базовую величину без аукциона либо выставить на торги с начальной ценой в 37 рублей.

Кто выявляет и оценивает пустующие дома?

Заброшенные дома в сельской местности обследуют специальные комиссии, в которые входят представители местной власти, курирующие сферу архитектуры и строительства, экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства.

Также есть эксперты, оценивающие степень износа строений, а при необходимости – и работники других специализированных организаций и служб.

Покупать могут и иностранцы

Купить пустующий жилой дом могут не только белорусы, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства.

Приобрести «заброшку» вправе индивидуальные предприниматели и юридические лица.

А местные власти могут предоставить земельный участок с пустующим домом новому землепользователю при условии сноса или восстановления «заброшки» в течение года.

При уважительных причинах и подтверждающих документах данный период продлят. Иначе необходимые работы проведут за счет бюджета и нового владельца обяжут возместить затраты, если понадобится, через суд.

Права собственников

Специалисты обязаны учитывать наличие у правообладателя уважительных причин, не позволяющих привести дом в порядок: перевод на работу в другой населенный пункт, призыв в армию, длительная командировка, получение медпомощи, отбывание наказания в виде лишения или ограничения свободы, проживание за границей.

Если факт подтвердится, комиссия не будет включать объект в реестр, пока есть сдерживающие факторы.

Но даже после признания дома пустующим и продажи его новому владельцу бывший собственник вправе обратиться в суд. Если его требования признают правомерными, то дом вернут. Но строение к тому моменту могут снести, тогда правообладателю компенсируют потерю деньгами или предложат равноценный жилой дом в той же местности.

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