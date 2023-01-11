Три варианта будущего России 3 Валерий Пекар, nv.ua

11.01.2023, 15:53

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Валерий Пекар

Деколонизация империи возможна и желательна.

Группа аналитических центров вместе собравшись проанализировала возможные сценарии развития ситуации в России. Нарисовали таких сценариев около 15. Все они вкладываются в три основных группы.

Сценарий консолидации власти, который завершится продолжением войны — либо немедленным, либо через пару лет, накопив силы, либо через целое поколение (в лучшем случае).

Вторая группа сценариев — хаос, гражданская война, все против всех. Это угрожающий сценарий не только для Украины (из-за ядерного оружия и беженцев), но также и для Европы, и особенно для США. Потому что вся Россия тогда падает легким трофеем в руки чрезмерно усиливающегося Китая.

И третья группа сценариев, которые маловероятны, но над ними следует работать. Это сценарии мирной реконструкции имперского пространства. Если империя СССР в 1991 году мирно распалась и ее части продлили свою жизнь как разные независимые страны, то это просто нужно повторить. Здесь я хотел бы отметить самое важное: судьба России, ее территорий и народов является делом народов, ныне живущих на территории империи. Мы ведь с вами — не имперцы. Не будем никого захватывать и навязывать свою волю. Мы не допустим, чтобы умирающий дракон укусил нас и мы стали драконом вместо него. Не затем мы защищаем демократию и свободу, чтобы потом стать маленькой копией России — несвободной авторитарной страны с имперскими наклонностями.

По данным официальной переписи (не той, которая была проведена пару лет назад и данные которой опубликованы, но данные переписи относительно национального состава засекречены), предыдущей, данные которой еще есть в интернете, 22% жителей России не являются русскими. Но специалисты говорят, что эта цифра может быть вдвое больше, потому что мы знаем, как люди могли записываться «русскими». Кстати, у украинцев должна быть определенная эмпатия ко всем этим народам, потому что мы были сотни лет такими же, как они — угнетенные, русифицированные, с расстрелянной культурой, с выкачанными деньгами из наших ресурсов и гонимыми принудительно мобилизованными на имперские захватнические войны.

Следовательно, деколонизация России возможна и желательна.

Что украинцы могут сделать здесь?

Первая практическая вещь. Каждый может поверить в то, что российская империя может развалиться и должна развалиться. Не повторять нарративы о «рве с крокодилами», о том, что «пусть они все там умертвят друг друга», что мы «должны убить все 140 млн» (это невозможно физически и это будет величайшая гуманитарная катастрофа в истории человечества), а понимать — единственный путь к долгосрочной безопасности Украины, Европы и всего мира (по крайней мере, до конца века) — деколонизация империи и реконструкция постимперского пространства. Это означает, что будет много новых независимых стран. Я уверен, что подавляющее большинство из них будут большими друзьями Украины, ну, пусть даже и не очень большими, но надежными торговыми партнерами.

Вторая практическая вещь, украинское государство должно сформировать официальную позицию на этот счет. Она до сих пор не сформирована, потому что это о будущем, а государство вынужденно занимается сейчас настоящим (оружие нужно, поддержка, деньги). Но все равно нужно эту картинку будущего нарисовать. Поскольку пока у нас нет картинки послевоенного устройства мира, война не может закончиться. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будет общей картинки послевоенного устройства мира у Украины и ее союзников.

Третье — мы должны убедить наших союзников в том, что самый безопасный путь для всех нас — это мирная реконструкция постимперского пространства. Потому что продолжение войны никому не интересно. Она истощает не только украинскую, но и мировую экономику. Создает огромные электоральные проблемы всем политикам по всему миру, поэтому нужно поскорее закончить войну. А для этого нужно дать Украине необходимые ресурсы, прежде всего вооруженные. Быстро закончить войну. Покончить с империей, создать новый нормальный строй на ее территории и начать восстанавливать все то, что было разрушено. Это лучший вариант, чем тянуть войну неизвестно сколько, рассчитывая неизвестно на что.

И последнее — перестать верить в «хороших русских». Ведь они сейчас оккупировали европейские столицы, европейский дискурс в медиа, университетах, политических структурах, рассказывая всем, что «Путин умрет и на следующий день в России установится демократия». Не установится.

Валерий Пекар, nv.ua

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