Украинские снайперы показали, как уничтожают оккупантов возле Бахмута 1 11.01.2023, 15:57

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Спецназ опубликовал видео работы по врагу.

Украинские снайперы показали, как помогают ВСУ ликвидировать оккупантов возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

«Противник под Бахмутом беспрестанно пытается приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Это происходит и днем и ночью», - говорится в сообщении.

Впрочем, как отмечают военные, снайперы ССО точным огнем уничтожают врага, которому «не помогают ни тьма, ни попытки укрыться».

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