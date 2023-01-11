Назван тропический фрукт, снижающий сахар в крови 1 11.01.2023, 16:10

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Опубликованы результаты новых исследований ученых.

Ожирение считается одной из причин развития сахарного диабета. Сражаться с ожирением и поддерживать уровень глюкозы в норме поможет тропический фрукт.

Благодаря исследованию, опубликованному в журнале British Journal of Nutrition, оказалось, что таким фруктом является манго.

Первоначально ученые провели исследование, как манго влияет на показатели сахара в крови у грызунов. Эксперты давали мышам, которые ели много жирной пищи, пищевые добавки из мякоти манго. Ученые сравнивали эффекты от употребления манго с эффектами от приема лекарств, влияющих на липиды и уровень сахара в крови.

Выяснилось, что после включения в рацион манго у животных улучшилась толерантность к глюкозе, липидный профиль, а также уменьшилось количество жира. По результатам исследователи пришли к выводу, что эффект от употребления манго такой же, как от соответствующих лекарств.

«Результаты показывают, что введение лиофилизированного манго в рацион мышей улучшило толерантность к глюкозе и липидному профилю и уменьшило ожирение, связанное с потреблением пищи с высоким содержанием жира», - говорят эксперты.

Эти результаты также были проверены на людях. В эксперименте участвовали два взрослых человека, которые ежедневно в течение 12 недель съедали по 10 г лиофилизированного манго.