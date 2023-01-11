Губернатор РФ в прямом эфире учила воровать бюджетные деньги

Губернатор РФ в прямом эфире учила воровать бюджетные деньги1
- 11.01.2023, 16:22
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Чиновница не обратила внимания на включенный микрофон.
В Сеть попало видео, на котором губернатор Ханты-Мансийского автономного округа России Наталья Комарова в прямом эфире рассказывает региональным депутатам, как присваивать бюджетные деньги.
По данным Telegram-каналов, она буквально по полочкам разложила, как зарабатывать миллиардные суммы на долгостроях, разрабатывая проектно-сметную документацию в расчете на постоянные переделки и остановку строительства.
«У нас есть такая забава, игра, да: проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать по смете. Там все в доле», — рассказала Комарова.
По всей видимости, чиновница не обратила внимания на включенный микрофон.
Из официального опубликованного ролика этот фрагмент разговора был вырезан.