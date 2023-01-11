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Губернатор РФ в прямом эфире учила воровать бюджетные деньги

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  • 11.01.2023, 16:22
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Губернатор РФ в прямом эфире учила воровать бюджетные деньги
Наталья Комарова

Чиновница не обратила внимания на включенный микрофон.

В Сеть попало видео, на котором губернатор Ханты-Мансийского автономного округа России Наталья Комарова в прямом эфире рассказывает региональным депутатам, как присваивать бюджетные деньги.

По данным Telegram-каналов, она буквально по полочкам разложила, как зарабатывать миллиардные суммы на долгостроях, разрабатывая проектно-сметную документацию в расчете на постоянные переделки и остановку строительства.

«У нас есть такая забава, игра, да: проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать по смете. Там все в доле», — рассказала Комарова.

По всей видимости, чиновница не обратила внимания на включенный микрофон.

Из официального опубликованного ролика этот фрагмент разговора был вырезан.

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