В Волковысском районе на ходу загорелся школьный автобус с детьми 2 11.01.2023, 16:24

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Спасателям удалось потушить открытое пламя.

В Волковысском районе прямо на ходу загорелся школьный автобус, перевозивший детей. Как сообщили в МЧС, информация о горящем автобусе поступила на пульт спасателей в среду, 11 января 2023 года, в 8.57 утра. Спасатели незамедлительно выехали на улицу Жолудева, где и случилось ЧП.

Сотрудники МЧС смогли оперативно ликвидировать возгорание. Как выяснилось в ходе разбирательств, в ехавшем по маршруту школьном автобусе находились трое детей и один сопровождавший их учитель.

В какой-то момент водитель транспортного средства увидел в моторном отсеке загорание, он остановился, высадил пассажиров, после чего стал пытаться при помощи огнетушителя ликвидировать пламя. В то же время учитель сообщила о ЧП в подразделение МЧС.

Итогом возгорания стала поврежденная приборная панель, внутренняя обшивка автобуса и электропроводка. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, основная рабочая версия – короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет.

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