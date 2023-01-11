«И рота потешная, и командир придурок» 3 11.01.2023, 16:31

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Белорусы отреагировали на громкое ЧП в армии.

В Минске осужден старший прапорщик, который стрелял в подчиненных из пневматического пистолета, применял против них спецсредства, избивал. От действий старшины роты одной из воинских частей пострадали 18 военнослужащих срочной службы.

Сайт Charter97.org посмотрел, как белорусы отреагировали на громкое ЧП в армии:

«Это только в потешных войсках такое может быть. И рота потешная, и ее командир придурок».

«Как он медкомиссию проходил, психолога? Или в армии одни психи работают?

Вот так проходила сверка данных».

«Дурдом! Я такого еще не видел! Это вообще возможно? И что, все молчали? Как эти трусы против украинцев собираются воевать?»

«Он стрелял, а никто морду не набил?»

«Какой капустный недогенералисимус, такие и командиры в этой недоармии!

Все по подобию его».

«У салаг не было автоматов?» — задаются вопросом читатели сайта Charter97.org.

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